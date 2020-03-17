2020-03-17T02:41:48+03:00
Общество

С топором на бабушку ради 5 тысяч рублей

Жителя Артема, ограбившего пожилую женщину во Владивостоке, задержали в Ижевске
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Рецидивисту грозит до 10 лет заключенияРецидивисту грозит до 10 лет заключенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

72-летняя женщина, жительница краевого центра обратилась в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) с заявлением на сожителя дочери. Мужчина угрожал заявительнице топором, забрал 5000 рублей, мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении. Полиция объявила гражданина - 43-летнего, ранее неоднократно судимого жителя Артема в федеральный розыск.

Оперативно-розыскные мероприятия дали результат: подозреваемого в совершении разбойного нападения задержали очень далеко от Приморья - в городе Ижевске. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю закона грозит до 10 лет лишения свободы. Собственно, он уже заключен под стражу и полиция проверяет фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мольбы жителей услышаны: во Владивостоке ограничат парковку напротив «Калина Молл»
С топором на бабушку ради 5 тысяч рублей
Сбербанк представил бизнес-карту для деловых поездок
Сама невозмутимость: автоледи разнесла 2 машины во Владивостоке и спокойно ушла за покупками
ОТВ решило присесть “У камина”. Премьера передачи 17 марта
Актриса и бывшая первая леди Приморья Лариса Белоброва проведет во Владивостоке творческий вечер
Виновник ДТП возместит материальный ущерб за повреждение опоры ЛЭП в Приморье
Выставка европейского фарфора «Весеннее настроение» открылась во Владивостоке
Диагноз по коронавирусу в Приморье могут поставить за четыре часа
Фонд «Восточный Порт» дал старт циклу военно-спортивных соревнований в рамках празднования 75-летия Победы
Региональный хоккейный центр за почти миллиард рублей появится в Приморье в 2022 году
Кульбит джипа стал причиной пробки на популярной дороге Владивостока
Всемирный день поэзии собираются отметить во Владивостоке 21 марта
Сбербанк запустил акцию «Миллион СПАСИБО»
Авиакомпания «Аврора» в апреле запланировала дополнительные рейсы внутри Приморья
«О жизни, о судьбе, о людях и о Боге»: почетный член приморского КВН в откровенном интервью ОТВ
Машины вскрыло, как консервные банки: два жестких ДТП произошло в Приморье
Пожароопасный сезон объявлен в Приморском крае
В Хасанском районе Приморья один мужчина проломил другому череп по ошибке
ДВФУ, опасаясь коронавируса, переходит на электронное обучение
Продолжается ликвидация последствий выброса мазута на складе нефтепродуктов в Находке
Новый авиарейс между Владивостоком и Южно-Сахалинском появится 31 марта
Ветерана Великой Отечественной защитила прокуратура в Приморье
Без работы остались 54 сотрудника "322 авиационного ремонтного завода" села Воздвиженка
Открыть счет для бизнеса в Сбербанке стало еще проще