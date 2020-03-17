С топором на бабушку ради 5 тысяч рублей

17 Март 2020 2020-03-17T02:41:48+03:00

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72-летняя женщина, жительница краевого центра обратилась в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) с заявлением на сожителя дочери. Мужчина угрожал заявительнице топором, забрал 5000 рублей, мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении. Полиция объявила гражданина - 43-летнего, ранее неоднократно судимого жителя Артема в федеральный розыск.

Оперативно-розыскные мероприятия дали результат: подозреваемого в совершении разбойного нападения задержали очень далеко от Приморья - в городе Ижевске. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю закона грозит до 10 лет лишения свободы. Собственно, он уже заключен под стражу и полиция проверяет фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

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ИСТОЧНИК KP.RU