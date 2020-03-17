2020-03-17T03:10:34+03:00
Общество

Мольбы жителей услышаны: во Владивостоке ограничат парковку напротив «Калина Молл»

Автомобилисты больше не смогут парковаться вдоль дороги днем [фото]
Милана СОКОЛ
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На дороге у дома №43 на Калинина теперь запретят парковатьсяНа дороге у дома №43 на Калинина теперь запретят парковатьсяФото: Милана СОКОЛ
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Мэрия Владивостока пошла навстречу жителям Чуркина и приняла решение об ограничении парковки напротив «Калина Молл». Автомобилисты теперь не смогут в дневное время парковать свой транспорт рядом с домом №43 на Калинина.

– На основе поступивших обращений граждан был проведен мониторинг и принято решение об установке в районе этого дома знаков, запрещающих парковку в дневное время с 8 до 18 часов. Совместно со знаками «Стоянка запрещена» здесь установят таблички дополнительной информации «Работает эвакуатор», – отметили специалисты отдела организации дорожного движения мэрии.

Администрация города ввела ограничения парковки Фото: Милана СОКОЛ

Администрация города ввела ограничения парковкиФото: Милана СОКОЛ

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, жители дома пожаловались, что сотрудники близлежащих организаций и покупатели магазина буквально запарковывают проезд. Оставленные вдоль обочин машины значительно мешают движению.

Автомобилистам придется парковать машины на платную стоянку или искать альтернативу Фото: Милана СОКОЛ

Автомобилистам придется парковать машины на платную стоянку или искать альтернативуФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что в самом ТРК «Калина Молл» есть специально оборудованная парковка. Однако в выходные дни на ней частенько не оказывается мест из-за наплыва покупателей. Также некоторые автомобилисты принципиально не хотят платить деньги, поэтому ищут альтернативные места стоянки поблизости.

Далее по Калинина уже давно установлены знаки, запрещающие парковку Фото: Милана СОКОЛ

Далее по Калинина уже давно установлены знаки, запрещающие парковкуФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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