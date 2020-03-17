2020-03-17T05:24:33+03:00
Общество

Прокуратура Владивостока пытается закрыть сайты, рекламирующие счетчики для похищения энергии

Уже направлено 8 исков, чтобы признать информацию о модифицированных приборах учета запрещенной
Константин МИХАЙЛОВ
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Так называемые умные счетчики позволяют обманывать поставщиков электроэнергии. Фото: архив КПТак называемые умные счетчики позволяют обманывать поставщиков электроэнергии. Фото: архив КП
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Прокуратурой Фрунзенского района Владивостока во время мониторинга Интернета обнаружила сайты с рекламой модернизированных квартирных счетчиков электроэнергии, позволяющих занижать реальные показания, а значит осуществлять хищение энергоресурсов. На выявленных интернет — страницах размещены объявления о продаже «умных» счётчиков, рассказывается об их разновидностях, размещены фото приборов.

Сейчас прокуратура краевого центра добивается блокировки сайтов с информацией о продаже хитроумных приспособлений. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает размещение в сети Интернет сведений, способствующих совершению правонарушений. Прокуратурой района в суд направлено уже 8 административных исковых заявлений о признании информации о модифицированных счетчиках запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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