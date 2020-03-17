Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» сыграет последний матч перед приостановкой Чемпионата Суперлиги

17 Март 2020 2020-03-17T05:24:53+03:00

Российская Федерация баскетбола прекращает все всероссийские соревнования, проходящие под ее эгидой

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Команда «Спартак-Приморье» прибыла в Ярославль, где 18 марта сыграет с местным «Буревестником». Это будет последний матч перед вынужденной паузой в Чемпионате Суперлиги, сообщает официальный сайт клуба. РФБ приняла решение приостановить все Всероссийские соревнования, проходящие под эгидой Федерации, в период с 20 марта по 10 апреля.

При этом Департамент профессионального баскетбола будет рекомендовать Исполкому РФБ отменить плей-офф в Первом дивизионе Суперлиги, а классифицировать команды в сезоне 2019/20 по итогам регулярного чемпионата.

В заявлении РБФ не упоминаются причины принятого решения, однако не вызывает сомнения, что оно вызвано вспышкой эпидемии коронавируса COVID-19.

Матч между «Спартаком-Приморье» и «Буревестником» пройдёт в обычном режиме при зрителях.

Напомним, что ранее на неопределенный срок был приостановлен чемпионат Единой молодежной лиги ВТБ, в котором выступает «Спартак-Приморье-2».

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ИСТОЧНИК KP.RU