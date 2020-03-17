2020-03-17T05:25:04+03:00
Общество

Медведей “Земли леопарда” впервые посчитали с помощью фотоловушек

Более 400 фотокамер отслеживают в Приморье территорию в 3600 квадратных километров
Константин МИХАЙЛОВ
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Бурый медведь. Фотоловушка "Земли леопарда"Бурый медведь. Фотоловушка "Земли леопарда"
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Не менее 55 бурых и более 100 белогрудых медведей обитают в лесах юго-запада Приморского края, на охраняемых территориях ФГБУ «Земля леопарда», сообщил сайт заповедника. Впервые оценить относительную численность, активность и другие аспекты жизни приморских медведей стало возможно с помощью самой большой в России сети фотоловушек.

На данный момент в нацпарке на площади около 3600 квадратных километров функционирует 400 с лишним автоматических фотокамер. За последних два года было получено 6355 фотографий с медведями. Явно прослеживается постепенное расселение и рост численности как бурых, так и белогрудых мишек. Специалисты «Земли леопарда» намерены продолжить исследование, сделав мониторинг популяций медведей ежегодным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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