Белухи из «китовой тюрьмы» зимовали возле Владивостока и Находки

17 Март 2020 2020-03-17T05:25:11+03:00

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Часть выпущенных в акватории Приморского края белух, ранее находившихся в бухте Средней, провели зиму в акваториях Владивостока и Находки, сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

В сообщении говорится: «Животные, выпущенные в Японском море возле Лазовского природного заповедника, разошлись по акватории побережья Приморья. Согласно текущим данным со спутниковых меток, в районе порта Находки находятся три помеченные белухи и, по-видимому, в этом месте сосредоточена группа животных. Еще одна помеченная белуха в данный момент находится в Амурском заливе недалеко от Владивостока, а другая — в 170 км севернее Лазовского заповедника».

Что касается косаток, также отпущенных на волю из «китовой тюрьмы», последний сигнал со спутниковых меток животных институт получил 11 января. Косатки находились в открытых водах Тихого океана примерно в 500 милях от Хоккайдо. Таким образом срок службы установленных меток составил чуть больше полугода, как и прогнозировали ученые.

По данным ВНИРО с момента выпуска животных не было зафиксировано ни одного факта гибели морских млекопитающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU