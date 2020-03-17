Еще один прямой рейс связал столицы Приморья и Японии

17 Март 2020 2020-03-17T05:24:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый прямой рейс между Владивостоком и Токио японская авиакомпания All Nippon Airways осуществила 16 марта. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, соглашение с компанией было подписаны на Восточном экономическом форуме в 2019 году.

ANA является второй по размеру международной авиакомпанией Японии после Japan Airlines и крупнейшей авиакомпанией, выполняющей рейсы внутри страны. До 1 апреля рейсы Владивосток — Токио будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Позже появится ещё один рейс в среду. Доставлять пассажиров будут на Airbus вместимостью 180 человек.

По данным сайта авиакомпании, стоимость вылета из Владивостока в понедельник составляет 185,7 долларов США. При этом вылет в пятницу обойдется уже в 376,87 долларов США.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU