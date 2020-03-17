2020-03-17T05:24:40+03:00
Общество

Еще один прямой рейс связал столицы Приморья и Японии

Авиакомпания All Nippon Airways стала пятым авиаперевозчиком, доставляющим пассажиров из Владивостока в Токио
Константин МИХАЙЛОВ
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Новый прямой рейс связал Владивосток и ТокиоНовый прямой рейс связал Владивосток и ТокиоФото: Сергей БАЛАНОВ
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Первый прямой рейс между Владивостоком и Токио японская авиакомпания All Nippon Airways осуществила 16 марта. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, соглашение с компанией было подписаны на Восточном экономическом форуме в 2019 году.

ANA является второй по размеру международной авиакомпанией Японии после Japan Airlines и крупнейшей авиакомпанией, выполняющей рейсы внутри страны. До 1 апреля рейсы Владивосток — Токио будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Позже появится ещё один рейс в среду. Доставлять пассажиров будут на Airbus вместимостью 180 человек.

По данным сайта авиакомпании, стоимость вылета из Владивостока в понедельник составляет 185,7 долларов США. При этом вылет в пятницу обойдется уже в 376,87 долларов США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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