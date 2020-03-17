2020-03-17T06:06:07+03:00
Общество

Плавучий космодром “Морской старт” прибыл из США в Приморье

Специалисты "Славянского СРЗ" назвали прием судна штатной ситуацией
Константин МИХАЙЛОВ
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Плавучий космодром "Морской старт". Фото: сайт s7space.ru/launch-seaПлавучий космодром "Морской старт". Фото: сайт s7space.ru/launch-sea
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Сборочно-командное судно “Sea Launch Commander”, которое является частью плавучего космодрома проекта «Морской старт» пришло в Приморский край и пришвартовалось на Славянском судоремонтном заводе, сообщил директор предприятия Андрей Якимчук.

Судно Sea Launch Commander покинуло порт Лонг-Бич под Лос-Анджелесом 28 февраля. Платформа Odyssey прибудет в пункт назначения позже. Собственник космодрома S7 Group пока не дал комментариев о планах по дальнейшему использованию космодрома.

СПРАВКА

Международный консорциум «Морской старт» создан в 1995 году. С него предполагались коммерческие пуски на геостационарную орбиту при помощи носителей «Зенит 3SL». В апреле 2018-го S7 Space стала владельцем плавучего космодрома. В возобновление работы инвестировали $220 млн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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