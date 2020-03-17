Плавучий космодром “Морской старт” прибыл из США в Приморье
Сборочно-командное судно “Sea Launch Commander”, которое является частью плавучего космодрома проекта «Морской старт» пришло в Приморский край и пришвартовалось на Славянском судоремонтном заводе, сообщил директор предприятия Андрей Якимчук.
Судно Sea Launch Commander покинуло порт Лонг-Бич под Лос-Анджелесом 28 февраля. Платформа Odyssey прибудет в пункт назначения позже. Собственник космодрома S7 Group пока не дал комментариев о планах по дальнейшему использованию космодрома.
СПРАВКА
Международный консорциум «Морской старт» создан в 1995 году. С него предполагались коммерческие пуски на геостационарную орбиту при помощи носителей «Зенит 3SL». В апреле 2018-го S7 Space стала владельцем плавучего космодрома. В возобновление работы инвестировали $220 млн.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU