2020-03-17T06:28:16+03:00
Происшествия

В лобовом ДТП в Приморье пострадали четверо, включая беременную женщину и ребенка

Неуправляемый автомобиль протаранил «Газель» с людьми [фото]
Милана СОКОЛ
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ДТП случилось в Лазовском районе ПриморьяДТП случилось в Лазовском районе ПриморьяФото: dps.control
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Серьезная авария случилась на узком участке трассы в Лазовском районе Приморья. Как уверяют очевидцы, водитель универсала не справился с управлением и на всем ходу протаранил встречный микроавтобус с людьми. В ДТП пострадали сразу 4 человека.

Авария в поселке Преображение произошла 17 марта около 8:20. По словам очевидцев, Toyota Caldina занесло, машина выехала на встречную полосу, где в этот момент ехал микроавтобус. Удар оказался такой силы, что оба транспортных средства оказалась изрядно искорежены.

Оба транспортных средства получили серьезные кузовные повреждения Фото: dps.control

Оба транспортных средства получили серьезные кузовные поврежденияФото: dps.control

В момент происшествия в «Газеле» находились пассажиры. Свидетели уверяют, что помощь медиков понадобилась ребенку, беременной женщине и еще двум людям. Специалисты пре-службы ГИБДД Приморского края прокомментировали, что на данный момент уточняются все обстоятельства происшествия.

По словам местных жителей, аварии на этом участке трассы – не редкость.

Автомобилисты не смогли поделить узкий участок дороги Фото: dps.control

Автомобилисты не смогли поделить узкий участок дорогиФото: dps.control

ИСТОЧНИК KP.RU

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