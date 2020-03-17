В лобовом ДТП в Приморье пострадали четверо, включая беременную женщину и ребенка

17 Март 2020 2020-03-17T06:28:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария случилась на узком участке трассы в Лазовском районе Приморья. Как уверяют очевидцы, водитель универсала не справился с управлением и на всем ходу протаранил встречный микроавтобус с людьми. В ДТП пострадали сразу 4 человека.

Авария в поселке Преображение произошла 17 марта около 8:20. По словам очевидцев, Toyota Caldina занесло, машина выехала на встречную полосу, где в этот момент ехал микроавтобус. Удар оказался такой силы, что оба транспортных средства оказалась изрядно искорежены.

Оба транспортных средства получили серьезные кузовные поврежденияФото: dps.control

В момент происшествия в «Газеле» находились пассажиры. Свидетели уверяют, что помощь медиков понадобилась ребенку, беременной женщине и еще двум людям. Специалисты пре-службы ГИБДД Приморского края прокомментировали, что на данный момент уточняются все обстоятельства происшествия.

По словам местных жителей, аварии на этом участке трассы – не редкость.

Автомобилисты не смогли поделить узкий участок дорогиФото: dps.control

ИСТОЧНИК KP.RU