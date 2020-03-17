2020-03-17T07:19:21+03:00
Общество

Экстренное предупреждение от МЧС Приморья о возможном неблагоприятном явлении на 19-20 марта

Спасатели просят жителей края скорректировать свои планы на период действия предупреждения
Константин МИХАЙЛОВ
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Погода в Приморье вновь может сильно испортитьсяПогода в Приморье вновь может сильно испортитьсяФото: Олег УКЛАДОВ
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По данным Примгидромета днём 19 и ночью 20 марта ожидаются сильные осадки с количеством от 15 до 30 мм при дожде и дожде со снегом, от 6 до 10 мм при снеге.

Произойдет это в связи с выходом активного циклона вблизи побережья Приморского края, в южных, центральных и восточных районах: Артемовский, Арсеньевский, Владивостокский, Дальнегорский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городских округов, ЗАТО Фокино, ЗАТО Большой Камень, Спасский городской округ, Анучинский, Кавалеровский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Спасский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Чугуевский, Шкотовский, Яковлевский, Черниговский, Кировский, Красноармейский, Пожарский, Тернейский муниципальные районы.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщает, что осадки будут сопровождаться в отдельных районах гололедными явлениями. На побережье ожидается ветер порывами до 25 м/с. Возможны нарушения электроснабжения, увеличение травматизма и количества ДТП, затруднения в работе автотранспорта и другие осложнения, вызываемые непогодой.

Спасатели рекомендуют в случае чрезвычайной ситуации немедленно сообщать по телефону 101 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Экстренное предупреждение от МЧС Приморья о возможном неблагоприятном явлении на 19-20 марта
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