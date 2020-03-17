«Мне нужна помощь, иначе посадят»: афера лишила пенсионерку из Приморья крупной суммы денег

17 Март 2020 2020-03-17T07:25:42+03:00

Наивная женщина передала деньги незнакомцу и лишь потом поняла, что попалась на уловки мошенника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина представился родственником и сказал, что ему срочно нужны 250 тысяч рублей

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Одна из самых старых, но в то же время и действенных схем мошенничества. Звонят с неизвестного номера, представляются братом, сыном, зятем – кем угодно, но главное сообщить о том, что ты попал сложную ситуацию. Для решения их проблемы, разумеется, нужны деньги, притом в срочном порядке.

Таким же образом пенсионерка из Приморья попала в капкан и лишилась своих денег. Ей позвонили на городской телефон. Человек на той стороне провода представился, как ни странно, ее родственником. Связь была плохая, поэтому женщина поверила собеседнику. Тот рассказал о том, что стал виновником страшного ДТП, в котором пострадали люди. Он сказал пенсионерке и о том, что ему грозит серьезный срок в тюрьме, если он не даст взятку оперативникам.

Женщина была шокирована и тут же поспешила на помощь родственнику. Она собрала 250 тысяч рублей и передала их мужчине, который сказал, что сумма дойдет до нужных людей и родственник вскоре вернется домой.

Дальневосточница думала, что спасла родственника от тюрьмы и лишь после поняла, что просто попалась на уловки мошенника. Она рассказал обо всем зятю. Тот медлить не стал и обратился в полицию Первореченского района.

Как сообщает источник «КП-Владивосток», оперативники уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», опросил пострадавшую и начали устанавливать личность подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU