2020-03-17T07:35:49+03:00
Общество

Видеосервис Wink интерактивного ТВ «Ростелекома» сделал подарок тем, кто сидит дома

Отечественные фильмы, сериалы, детский и образовательный контент с 17 марта бесплатно
Константин МИХАЙЛОВ
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Вынужденное сидение дома нужно как-то разнообразить. Фото: pixabayВынужденное сидение дома нужно как-то разнообразить. Фото: pixabay
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Все клиенты видеосервиса Wink с 17 марта смогут посмотреть или пересмотреть без рекламы большую коллекцию любимых советских и российских фильмов, а также хиты мирового кино. В открытый доступ от сервиса more.tv к тому же попали популярные отечественные сериалы последних лет. Будет бесплатно доступна подборка доброго детского кино, советских и российских мультфильмов, а также анимационных сериалов для детей всех возрастов — более 500 наименований. Станет доступен обучающий контент для школьников с 5-го по 11-ый классы. А также кино по произведениям школьной программы и фильмы, посвященные важным историческим событиям и жизни великих людей.

Таким образом руководство компании Ростелеком решило разнообразить жизнь тех, кто в создавшейся ситуации вынужден будет проводить длительное время в стенах собственного дома.

Сообщается, что смотреть Wink можно на любом устройстве — смартфоне и планшете, телевизоре (с ТВ-приставкой или c помощью приложений в Smart TV, Android TV, Apple TV), ноутбуке или компьютере. Подробней о Wink можно узнать на сайте wink.rt.ru.

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vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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