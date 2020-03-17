15-летнего мальчишку полиция и волонтеры совместными усилиями разыскали в Уссурийске

17 Март 2020 2020-03-17T09:11:35+03:00

Пока люди сбивались с ног в поисках, юноша отсиживался в квартире своей знакомой

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Сообщение о пропаже 15-летнего парня поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску 14 марта. Юноша просто ушел из дома и не вернулся. Полиция и волонтеры «Примпоиска» перевернули все. Как сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску, проверили места, где тусуется молодежь: подъезды, чердаки, подвалы, гаражные кооперативы, старые и заброшенные здания… и, конечно, опрашивали знакомых школьников, одноклассников пропавшего и учителей.

Сегодня, 17 марта у активистов «Примпоиска» появилась зацепка — информация о вероятном местонахождении несовершеннолетнего. Сотрудники уголовного розыска отработали вариант и обнаружили молодого человека в квартире у девушки на улице Ленинградской.

Подросток сообщил, что ушел из дома из-за конфликта с родителями. Установлено, что противоправных действий в отношении юноши не совершалось. Сотрудники полиции провели с беглецом профилактическую беседу, а затем передали родственникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU