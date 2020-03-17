2020-03-17T10:34:35+03:00
Общество

Мэрия Владивостока взялась за очистку остановок городского транспорта, стен и других объектов

Организациям всех форм собственности напоминают о том, что 30 марта в городе начнется санитарный двухмесячник
Константин МИХАЙЛОВ
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Мэрия занялась уборкой в доме. Фото: сайт Администрации ВладивостокаМэрия занялась уборкой в доме. Фото: сайт Администрации Владивостока
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Управление дорог и благоустройства мэрии сообщило, что очисткой от несанкционированной рекламы и граффити на остановках, опорах мостов, подпорных стенах и других объектах Владивостока занимаются бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Городские дорожные службы пока занимаются очисткой остановок общественного транспорта от афиш, объявлений и граффити, а как только позволят погодные условия, начнутся работы по помывке павильонов.

Городские власти также напоминают, что 30 марта во Владивостоке стартует санитарный двухмесячник. Заявлено, что наводить чистоту и порядок в приморской столице после зимы будут не только городские коммунальные службы, но и управляющие компании, предприятия и организации всех форм собственности. Санитарный двухмесячник продлится до 31 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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