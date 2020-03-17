В Приморье в связи с угрозой распространения коронавируса переносят и отменяют мероприятия
Отменены
– XXIV Тихоокеанская международная туристская выставка «PITE», но Тихоокеанский туристский форум состоится
– Митинг по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией
– Патриотическая акция «Лес Победы» (на федеральном уровне)
– Ряд мероприятий XXIX Международного фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна»: концерт пианиста из Германии Йойя Вендта (14 апреля), концерты с участием оперных звезд Южной Кореи (23 апреля), участие японского дирижера Нодока Окисава, проживающей в Германии (17 апреля), под вопросом участие дирижера из Франции Омара Эль Джамали (11 апреля).
– Фестиваль корейской культуры в краевой библиотеке имени Горького (первая декада апреля)
– Визит в Приморье нескольких зарубежных делегаций, в том числе делегации провинции Кангвон во главе с директором технопарка Кангвон Стивеном Кимом (4-6 марта)
Отменено участие делегаций Приморья в мероприятиях в других регионах и за рубежом
– ITB Berlin 4-8 марта (Берлин, Германия)
– MITT 17-19 марта (Москва);
– ITB India 15-17 апреля (Мумбаи, Индия) и бизнес-миссия в Мумбаи
– Бизнес-миссия в Тайвань
– ITB China 13-15 мая (Шанхай, КНР)
– 18-ое заседание Подкомиссии по предотвращению стихийных бедствий АРАССВА, Кобэ, префектура Хёго, АРАССВА (3-5 марта)
– Бизнес-миссия в Республику Беларусь
– Рабочий визит регионов ДФО в Республику Индия, Нью-Дели (30-31 марта 2020 года)
– Заседание на рабочем уровне АРАССВА (провинция Северная Чхунчхон, Республика Корея (8-10 апреля)
– Отменена организация стенда Приморского края в рамках Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, Харбин (15-19 июня)
Перенесены:
– Тотальный диктант – 2020 (на осень)
– Чемпионат Мира по Го (на более поздний срок)
– Региональные отборочные этапы конкурса студенческого творчества «Студенческая весна» (на осень)
– Отборочные этапы юниор-лиги КВН
– Межмуниципальные слеты молодежного актива
– Комплекс мероприятий по развитию добровольчества в муниципальных образованиях
– День защиты детей с ДЦП в Реабилитационном центре Хокуто (на более поздний срок)
– Русско-Азиатская бизнес-школа «РОСТ» (на более поздний срок)
– Литература Тихоокеанской России (ЛиТР) (на более поздний срок)
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