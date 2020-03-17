2020-03-17T10:39:25+03:00
Общество

В Арсеньеве пьяный отец избил 12-летнего сына до смерти

Мальчик умер в больнице. Мужчина задержан
Константин МИХАЙЛОВ
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Отец убивший маленького сына задержан правоохранителямиОтец убивший маленького сына задержан правоохранителямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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43-летний мужчина, отец 12-летнего погибшего мальчика в ходе допроса в полиции рассказал, что находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, бил собственного сына руками и ногами. Сайт Следственного комитета РФ по Приморскому краю сообщает, что после избиения ребенок был доставлен в местную больницу, где 16 марта умер.

Мужчина задержан. Оказалось, что в 2003 году он уже был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следственными органами СК возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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