Во Владивостоке женщина провалилась с этажа на этаж сквозь дыру в потолке

17 Март 2020 2020-03-17T11:29:38+03:00

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Работница одной российской компании по производству спецодежды и обуви провалилась через подвесной потолок. ЧП произошло в филиале офиса во Владивостоке. Женщина пролетела со второго этажа на первый и получила серьезные травмы. Представители профсоюзов на данный момент участвуют в расследовании этого происшествия.

Рассказывать о несчастном случае и давать какие-либо комментарии руководитель отделения отказался.

- Я не знаю, чем нам это поможет. Мы много чего сделали, но теперь это обсуждать даже не хотим. Не делай добро - не получишь зло, - говорит директор.

Пострадавшей женщине 42 года, в компании она работала бухгалтером.

ИСТОЧНИК KP.RU