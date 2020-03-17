Во Владивостоке женщина провалилась с этажа на этаж сквозь дыру в потолке
Работница одной российской компании по производству спецодежды и обуви провалилась через подвесной потолок. ЧП произошло в филиале офиса во Владивостоке. Женщина пролетела со второго этажа на первый и получила серьезные травмы. Представители профсоюзов на данный момент участвуют в расследовании этого происшествия.
Рассказывать о несчастном случае и давать какие-либо комментарии руководитель отделения отказался.
- Я не знаю, чем нам это поможет. Мы много чего сделали, но теперь это обсуждать даже не хотим. Не делай добро - не получишь зло, - говорит директор.
Пострадавшей женщине 42 года, в компании она работала бухгалтером.
ИСТОЧНИК KP.RU