Мамы, будьте осторожны – жительница Владивостока лишилась денег ради детского конкурса талантов

17 Март 2020 2020-03-17T10:59:11+03:00

Директор компании исчезла после того, как получила оговоренную сумму, но ребенок так нигде и не выступил

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Жительница Владивостока захотела, чтобы ее сын стал участником детского конкурса талантов. Женщина вышла на директора фирмы, которая рекламировала свои услуги как раз в области конкурсов и развития способностей у детей, а также подростков. В итоге мама решила заключить с ней договор.

Условие соглашения – чтобы ее ребенок числился в списке претендентов в конкурсе. Стоимость – 10 тысяч рублей. Дальневосточница передала нужную сумму директору. Последняя должна была вскоре перезвонить и обсудить нюансы выступления ребенка, однако никакого звонка не последовало. Вернуть свои деньги у женщины не вышло: на связь руководитель компании больше не выходила, а с самого арендуемого помещения она к тому времени уже съехала.

По информации источника «КП», дама решила обратиться за помощью к оперативникам. Написала заявление в отделение полиции по Ленинскому району. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU