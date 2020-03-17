Студенты ВГУЭС переходят на дистанционный формат обучения

17 Март 2020 2020-03-17T11:05:03+03:00

Ситуация с коронавирусом вынуждает на время отказаться от личного посещения учебных аудиторий

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ВГУЭС, усиливая меры по обеспечению безопасных условий обучения и работы, решил вслед за ДВФУ избрать дистанционный формат обучения. Ректор университета, доктор экономических наук Татьяна Терентьева сообщила студентам о том, что подписала приказ о комплексе мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Университет уже имеет большой опыт дистанционного взаимодействия студентов и преподавателей, поэтому руководство учебного заведения уверено, что временный переход на дистанционные технологии не повлияет на качество получения знаний студентами.

Все массовые мероприятия, запланированные на весенний период на площадках ВГУЭС, переносятся на осень 2020 года. Отменены ближайшие командировки преподавателей, сотрудников, студентов за пределы Приморья.

«Я уверена, совсем скоро мы вернемся в штатный режим жизни, а пока прошу: больше дисциплины и меньше надеяться на „русский авось“. Самый главный актив каждого человека — это здоровье», — подчеркнула Татьяна Терентьева.

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ИСТОЧНИК KP.RU