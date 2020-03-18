Стоит запастись водой, масштабные отключения пройдут во Владивостоке

18 Март 2020 2020-03-18T00:28:23+03:00

Во Владивостоке сегодня пройдут отключения холодной воды Фото: Милана СОКОЛ

Специалисты почти сутки будут ремонтировать водовод

Изменить размер текста: A A

По сообщению КГУП «Приморский водоканал», во Владивостоке сегодня пройдут аварийно-ремонтные работы. Специалисты планируют отремонтировать водовод в районе проспекта Красного Знамени,72.

18 марта с 09:00 до 02:00 ночи 19 марта холодную воду отключат последующим адресам:

Авроровская, 24. Аксаковский пер. 3. Амурская, 1, 3, 4, 6. Башидзе, 1. Гаршина. Гоголя 19, 19а, 35-41, 52, 54. Державина 15-21, 55, 45. Достоевского. Красного Знамени, 39, 45-51, 65, 66, 66а, 71-75,78-104, 91-121. Крылова. Московская, 1. Некрасовская, 36а-38, 46-58а, 49а, 49а ст.2, 51в, 51в ст.2, 59, 59а, 65г, 70-76, 82-90, 98. Некрасовский пер. 3, 3а, 5, 18. Нерчинская 2-10, 21-27, 32-58. Океанский пр. 20, 24/2, 28, 41, 83-87, 94, 97-111, 102-106/1. Октябрьская, 14-20, 25-27. проспект Острякова 1-13, 2-6. Отлогая. Партизанский пр. 2, 6-28а, 9-44. Пологая 54а, 55, 60, 63, 65, 65а, 62, 69, 72. Прапорщика Комарова 21, 23/1, 29-35, 32-,36 ,42 ,52, 54. Союзная 28,17. Суханова 1-13, 4б, 6г, 6, 39. Толстого, 5б, 5г, 23-37, 38, 41в, 47. Уборевича, 15-27, 20-30. Уткинская, 11-15, 14-36, 44. Шкипера Гека. Фонтанная 36/38-42, 47, 49, 49а, 55, 57, 61. Хабаровская 4-34, 5-11.

Горожан просят с пониманием отнестись к запланированным работам и по возможности сделать запас воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU