В Приморье двое приятелей насмерть забили главу семейства на глазах у сына

18 Март 2020 2020-03-18T01:00:49+03:00

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Трагедия разыгралась в Чугуевском районе Приморья прошлой весной. Дружеские посиделки закончились кровавой расправой над хозяином жилища. Но более ужасающий тот факт, что избиение главы семейства случилось на глазах у его малолетнего сына, который притаился за дверью.

Все произошло в вечернее время, когда радушный хозяин пригласил в гости двоих приятелей. Посиделки не обошлись без спиртного. Разгоряченные мужчины в итоге повздорили и от слов перешли к рукоприкладству.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, один из злоумышленников зафиксировал руки жертвы, после чего гости начали избивать хозяина. Многочисленные удары в голову, живот и грудь в итоге привели к последующей смерти. При этом кровавая сцена разыгралась в детской комнате. Ребенок при этом спрятался за дверью, но все видел.

Чугуевский районный суд признал мужчин виновными и назначил лишение свободы одному на срок 10 лет, второму на год меньше. Отбывать наказание преступники будут в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU