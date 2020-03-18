Массовое утреннее ДТП парализовало движение на объездной трассе Владивостока

18 Март 2020 2020-03-18T01:58:34+03:00

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Движение по объездной трассе Патрокл – Седанка – Де-Фриз во Владивостоке оказалось практически заблокировано из-за ДТП. По сообщениям очевидцев, автомобили столкнулись после съезда на «Дальхимпром». В направлении выезда за город в считанные минуты образовалась внушительная пробка.

В направлении пригорода образовалась пробка. Фото: dpskontrol_125rus

Несколько аварий подряд случились недалеко от контейнерного терминала. Автомобилисты не поделили проезд в направлении Седанки. Для движения остальных участников осталась лишь часть полосы. При этом большегрузы не могут преодолеть аварийный участок.

Из-за ДТП проезд в направлении Седанки крайне осложнен. Фото: dpskontrol_125rus

На месте ДТП сейчас работают полицейские. По предварительным данным,пострадали 4 авто. Для транспортировки, как минимум одного из участников понадобится помощь эвакуатора. Автомобилистам стоит заранее продумать пути объезда.

Для движения осталась лишь часть полосы. Фото: dpskontrol_125rus

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/767058" frameborder="0"></iframe> Четыре авто разбились на объездной трассе во Владивостоке.Видео: dpskontrol125rus

ИСТОЧНИК KP.RU