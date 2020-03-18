Массовое утреннее ДТП парализовало движение на объездной трассе Владивостока
Движение по объездной трассе Патрокл – Седанка – Де-Фриз во Владивостоке оказалось практически заблокировано из-за ДТП. По сообщениям очевидцев, автомобили столкнулись после съезда на «Дальхимпром». В направлении выезда за город в считанные минуты образовалась внушительная пробка.
В направлении пригорода образовалась пробка. Фото: dpskontrol_125rus
Несколько аварий подряд случились недалеко от контейнерного терминала. Автомобилисты не поделили проезд в направлении Седанки. Для движения остальных участников осталась лишь часть полосы. При этом большегрузы не могут преодолеть аварийный участок.
Из-за ДТП проезд в направлении Седанки крайне осложнен. Фото: dpskontrol_125rus
На месте ДТП сейчас работают полицейские. По предварительным данным,пострадали 4 авто. Для транспортировки, как минимум одного из участников понадобится помощь эвакуатора. Автомобилистам стоит заранее продумать пути объезда.
Для движения осталась лишь часть полосы. Фото: dpskontrol_125rus
Четыре авто разбились на объездной трассе во Владивостоке.Видео: dpskontrol125rus
ИСТОЧНИК KP.RU