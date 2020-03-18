2020-03-18T01:58:34+03:00
Происшествия

Массовое утреннее ДТП парализовало движение на объездной трассе Владивостока

Внушительная пробка скопилась за город [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Авария значительно осложнила движение по объездной трассе. Фото: dpskontrol_125rusАвария значительно осложнила движение по объездной трассе. Фото: dpskontrol_125rus
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Движение по объездной трассе Патрокл – Седанка – Де-Фриз во Владивостоке оказалось практически заблокировано из-за ДТП. По сообщениям очевидцев, автомобили столкнулись после съезда на «Дальхимпром». В направлении выезда за город в считанные минуты образовалась внушительная пробка.

В направлении пригорода образовалась пробка. Фото: dpskontrol_125rus

В направлении пригорода образовалась пробка. Фото: dpskontrol_125rus

Несколько аварий подряд случились недалеко от контейнерного терминала. Автомобилисты не поделили проезд в направлении Седанки. Для движения остальных участников осталась лишь часть полосы. При этом большегрузы не могут преодолеть аварийный участок.

Из-за ДТП проезд в направлении Седанки крайне осложнен. Фото: dpskontrol_125rus

Из-за ДТП проезд в направлении Седанки крайне осложнен. Фото: dpskontrol_125rus

На месте ДТП сейчас работают полицейские. По предварительным данным,пострадали 4 авто. Для транспортировки, как минимум одного из участников понадобится помощь эвакуатора. Автомобилистам стоит заранее продумать пути объезда.

Для движения осталась лишь часть полосы. Фото: dpskontrol_125rus

Для движения осталась лишь часть полосы. Фото: dpskontrol_125rus

Четыре авто разбились на объездной трассе во Владивостоке.Видео: dpskontrol125rus

ИСТОЧНИК KP.RU

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