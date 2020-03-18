В Славянке ГИБДД опередило пожарных

18 Март 2020 2020-03-18T05:05:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Инспекторы дорожно-патрульной службы Роман Зубарев, Александр Коняев и Евгений Стюфляев во время дежурства в поселке Славянка Хасанского района увидели в окне второго этажа многоквартирного дома огонь.

Сообщив о происшествии в дежурную часть, сотрудники ГИБДД поспешили на помощь лично. Инспекторы разбудили людей, живущих на этаже, а затем сумели войти в задымленную квартиру. Там в дыму полицейские сумели найти молодую женщину без сознания и девочку трех — четырех лет. Пострадавших вынесли из квартиры на руках и начали приводить в чувства. Затем передали в руки медиков, прибывших на место происшествия.

По словам врачей, если бы женщину и ребенка вынесли из задымленной квартиры на 10 - 15 минут позже, спасти их жизни не удалось. Как пишет сайт Управления МВД России по Приморскому краю, "благодаря оперативности и отзывчивости полицейских, а также слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции, пожарной части и медиков удалось избежать трагических последствий".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU