2020-03-18T05:05:26+03:00
Общество

В Славянке ГИБДД опередило пожарных

Две человеческих жизни спасли из огня инспекторы ДПС
Константин МИХАЙЛОВ
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Инспекторы ДПС вынесли из пламени женщину и ребенка. Фото: pixabayИнспекторы ДПС вынесли из пламени женщину и ребенка. Фото: pixabay
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Инспекторы дорожно-патрульной службы Роман Зубарев, Александр Коняев и Евгений Стюфляев во время дежурства в поселке Славянка Хасанского района увидели в окне второго этажа многоквартирного дома огонь.

Сообщив о происшествии в дежурную часть, сотрудники ГИБДД поспешили на помощь лично. Инспекторы разбудили людей, живущих на этаже, а затем сумели войти в задымленную квартиру. Там в дыму полицейские сумели найти молодую женщину без сознания и девочку трех — четырех лет. Пострадавших вынесли из квартиры на руках и начали приводить в чувства. Затем передали в руки медиков, прибывших на место происшествия.

По словам врачей, если бы женщину и ребенка вынесли из задымленной квартиры на 10 - 15 минут позже, спасти их жизни не удалось. Как пишет сайт Управления МВД России по Приморскому краю, "благодаря оперативности и отзывчивости полицейских, а также слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции, пожарной части и медиков удалось избежать трагических последствий".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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