В тропическом дождевом лесу Приморского океанариума появился новый обитатель
Шесть экзотических ящериц Anolis marmoratus прибыли в Приморский океанариум в декабре прошлого года. Появление седьмого анолиса стало приятным сюрпризом для биологов, - сообщает сайт учреждения.
Главный специалист научно-образовательного комплекса Артём Герасименко прокомментировал ситуацию. "Анолисы сами по себе острожные скрытные существа, самка, которая прибыла к нам уже оплодотворенной, выбрала для кладки такое место, что яйцо никто не видел. У этих ящериц инкубация яиц длится до 90 дней, малыши покидают яйцевую оболочку полностью сформированными и через несколько часов начинают самостоятельно охотиться. Собственно, отправившись на охоту новый житель террариума себя и обнаружил", - рассказал ученый.
Леопардовые анолисы хотя и имеют окрас тела зелёный с голубым переливом, переходящий в коричневый, но подобно хамелеонам способны мимикрировать — сливаться с окружающей обстановкой. Питаются анолисы специально выращенными мушками-дрозофилами и с удовольствием разнообразят рацион растительной пищей.
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ИСТОЧНИК KP.RU