«Яблочные» чехлы к телефонам, обнаруженные таможней во Владивостоке, оказались контрабандой
Сотрудники Владивостокской таможни в Морском порту выявили 14 коробок с контрафактными чехлами для мобильного телефона (6 970 штук) с надписью «iPhone» и логотипом в виде надкусанного яблока. Таможня сообщает, что это изображение «сходное до степени смешения с охраняемым товарным знаком компании «Apple, Inc.».
Когда надзорное ведомство обратилось к представителю правообладателя, выяснилось, что никаких договоров и соглашений об использовании указанного товарного знака с импортером не заключалось, а значит, товар ввезен в Россию незаконно. Правообладатель оценил материальный ущерб в сумму 16 миллионов 390 тысяч рублей. В свою очередь Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении за незаконное использование чужого товарного знака, сообщила пресс-секретарь ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU