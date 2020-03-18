«Яблочные» чехлы к телефонам, обнаруженные таможней во Владивостоке, оказались контрабандой

18 Март 2020 2020-03-18T05:39:31+03:00

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Сотрудники Владивостокской таможни в Морском порту выявили 14 коробок с контрафактными чехлами для мобильного телефона (6 970 штук) с надписью «iPhone» и логотипом в виде надкусанного яблока. Таможня сообщает, что это изображение «сходное до степени смешения с охраняемым товарным знаком компании «Apple, Inc.».

Когда надзорное ведомство обратилось к представителю правообладателя, выяснилось, что никаких договоров и соглашений об использовании указанного товарного знака с импортером не заключалось, а значит, товар ввезен в Россию незаконно. Правообладатель оценил материальный ущерб в сумму 16 миллионов 390 тысяч рублей. В свою очередь Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении за незаконное использование чужого товарного знака, сообщила пресс-секретарь ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU