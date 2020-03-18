Новый график работы у Центра обслуживания потребителей «Приморских электрических сетей» во Владивостоке

18 Март 2020 2020-03-18T05:38:23+03:00

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АО «ДРСК», входящее в состав группы «РусГидро», сообщило, что у Центра обслуживания потребителей филиала «Приморские электрические сети» изменился режим работы. Теперь учреждение функционирует с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00. В пятницу, неприемный день — ведется работа с документами.

Так как в Центре для посетителей сейчас действует масочный режим, специалисты рекомендуют оформлять заявки на технологическое присоединение с помощью электронного сервиса, расположенного на официальном сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании. Воспользоваться сервисом могут юридические лица, подключающие объекты мощностью до 150 кВт, и физические лица, присоединяющие объекты до 15 кВт.

По вопросам технологического присоединения можно получить консультацию и по телефону. Номер 8 (423) 264-89-32. Расположен Центр обслуживания потребителей во Владивостоке по адресу улица Командорская, 13-а.

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ИСТОЧНИК KP.RU