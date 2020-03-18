Проверят ли вас на коронавирус, если вы давно не ездили за границу

18 Март 2020 2020-03-18T10:18:44+03:00

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В обязательном порядке тест на COVID-19 сдают бесплатно все граждане с внебольничными пневмониями, заявило министерство здравоохранения Приморского края. «Диагностические системы для определения коронавируса имеются в Приморье в необходимом количестве», — сообщают медики.

Однако при этом акцентируется внимание на том, что в первую очередь тест на выявление вируса сдают те, кто в последние 14 дней вернулся из стран входящих в список: Китай, Корея, Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария, Иран.

Аккредитованным медучреждением для определения вируса в крае является лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Приморья. Там в течение четырех часов получают первые результаты экспресс-исследования на коронавирус. Далее все результаты тестирования направляют в новосибирский институт «Вектор», референс-центр Роспотребнадзора, чтобы подтвердить диагноз.

Региональный минздрав сообщает, что в сейчас разрабатывается алгоритм действий для тех, кто хочет провериться на коронавирусную инфекцию по собственному желанию. Информация о том, как и где это можно будет сделать, будет размещена дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU