Аккуратный вор из Уссурийска: деньги взял — кошелек вернул на место

18 Март 2020 2020-03-18T10:18:29+03:00

В Уссурийске мужчина позарился на деньги в кошельке, забытом на полке магазина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По рассеянности женщина чуть не лишилась 5 тысяч рублей

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34-летняя жительница Уссурийска заявила в полицию о пропаже у нее денег в магазине на улице Сельскохозяйственной. Забывчивая женщина оставила кошелек на полке с продуктами в супермаркете, а когда спохватилась сотрудники магазина, обнаружившие вещь, вернули пропажу. Однако выяснилось, что кошелек стал «легче» на 5000 рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции нашли подозреваемого, а потом установили его местонахождение. В отделе полиции 49-летний мужчина признался в краже и поведал, что увидев кошелек на полке, вытащил из него пятитысячную купюру. Деньги похититель успел потратить.

Пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску сообщила, что местным Следственным подразделением отдела МВД возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Фигуранту дела грозит срок до пяти лет. Пока он находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU