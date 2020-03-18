2020-03-18T10:04:55+03:00
Общество

В магазинах Приморья нет ни дефицита продуктов, ни повышения цен - власти

В Минпромторге отмечают, что ажиотажного спроса на товары первой необходимости в регионе не наблюдается
Константин МИХАЙЛОВ
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Приморские власти утверждают что дефицита товаров и роста цен в крае нет. Фото: сайт правительства ПриморьяПриморские власти утверждают что дефицита товаров и роста цен в крае нет. Фото: сайт правительства Приморья
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Дефицита продуктов в магазинах Приморского края не ожидается, сообщили представители торговых сетей. На данный момент товаров не стало меньше и цены остались прежними. А на складах и оптовых базах имеются все необходимые группы товаров, повышения цен в связи с ажиотажем не предвидится.

Сегодня, 18 марта, руководители крупных торговых сетей, минпромторга и минсельхоза Приморского края приняли участие в совещании, посвященном запасам продовольственных товаров на территории края в период распространения коронавирусной инфекции.

Бизнесмены признались, что за последние три дня вырос спрос на товары первой необходимости и бакалею, но ажиотажа на них нет. «В наличии товары по всем группам, перебоев в поставках и роста цен нет, действуют различные акции», — утверждает минпромторг Приморья.

Торговые сети Приморья обещают обойтись без дефицита товаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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