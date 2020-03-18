В магазинах Приморья нет ни дефицита продуктов, ни повышения цен - власти
Дефицита продуктов в магазинах Приморского края не ожидается, сообщили представители торговых сетей. На данный момент товаров не стало меньше и цены остались прежними. А на складах и оптовых базах имеются все необходимые группы товаров, повышения цен в связи с ажиотажем не предвидится.
Сегодня, 18 марта, руководители крупных торговых сетей, минпромторга и минсельхоза Приморского края приняли участие в совещании, посвященном запасам продовольственных товаров на территории края в период распространения коронавирусной инфекции.
Бизнесмены признались, что за последние три дня вырос спрос на товары первой необходимости и бакалею, но ажиотажа на них нет. «В наличии товары по всем группам, перебоев в поставках и роста цен нет, действуют различные акции», — утверждает минпромторг Приморья.
Торговые сети Приморья обещают обойтись без дефицита товаров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU