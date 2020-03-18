2020-03-18T10:18:13+03:00
Общество

Школы и детсады Приморья усиливают профилактические мероприятия в связи с эпидемией

Дезинфекция в образовательных учреждения края ставится во главу угла
Константин МИХАЙЛОВ
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В школах и дошкольных заведениях Приморья пройдут профилактические мероприятияВ школах и дошкольных заведениях Приморья пройдут профилактические мероприятияФото: Олег ЗОЛОТО
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Во время каникул в школах Владивостока будет проведена полная дезинфекция, сообщило управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города.

"Школам и детским садам рекомендовано незамедлительно создать в образовательных организациях необходимый запас дезинфекционных средств, утвердить график проведения влажной уборки и обеспечить регулярность профилактической дезинфекции в групповых и учебных помещениях в период организации учебно-воспитательного процесса, а также проведение заключительной дезинфекции в период школьных каникул, — пояснила заместитель начальника управления Людмила Чижова.

Руководителям учебных учреждений поставили задачу провести проверку эффективности работы вентиляционных систем, их ревизию и обеспечить очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов. Учебные заведения и детсады теперь должны соблюдать кратность и продолжительность проветривания помещений в процессе занятий.

Напомним, 15 марта министр образования Приморского края Наталья Бондаренко сообщила, что массового закрытия школ и детсадов края на карантин не планируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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