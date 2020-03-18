Размечать дороги Владивостока выйдет новая техника

18 Март 2020 2020-03-18T10:18:02+03:00

Количество бригад, задействованных в нанесении дорожной разметки, в этом году увеличено

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Специалисты мэрии столицы российского Дальнего Востока готовят оборудование и материалы для обновления разметки городских улиц после зимы. Работы, в том числе будут производиться и новой специализированной техникой. Разметочные машины «Шмель 11А» и «Контур-600» уже прибыли на муниципальное предприятие «Содержание городских территорий», сообщает сайт городской администрации.

«К работам дорожники приступят после установления постоянных положительных температур воздуха», — отметил начальник отдела ОДД муниципального предприятия Игорь Тарасенко. Наносить разметку будут как краской, так и термопластиком. Работать на улицах Владивостока будут четыре бригады и шесть единиц специализированной техники.

Городская администрация отмечает, что первоочередное внимание традиционно будет уделено основным магистралям с интенсивным автомобильным движением, а также участкам вблизи школ и детских садов.

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ИСТОЧНИК KP.RU