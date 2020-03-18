2020-03-18T10:21:39+03:00
Общество

Аэропорт Владивосток предпринимает беспрецедентные меры безопасности

Под тщательным контролем находятся не только пассажиры авиалайнеров, но сами работники воздушной гавани
Константин МИХАЙЛОВ
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Аэропорт Владивостока готов бороться с инфекциейАэропорт Владивостока готов бороться с инфекциейФото: Сергей БАЛАНОВ
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Международный аэропорт Владивосток сообщил об усилении мер безопасности по предупреждению распространения инфекционных заболеваний. На предприятии организовали оперативный штаб по предупреждению заражения коронавирусом.

На территории аэропорта в терминалах внутренних и международных авиалиний сотрудники Роспотребнадзора измеряют температуру пассажирам, а также проводят анкетирование о состоянии здоровья. Все сотрудники аэропорта также ежедневно проходят измерение температуры тела. А работники, контактирующие с пассажирами, используют средства индивидуальной защиты.

Действует усиленный дезинфекционный режим. В проходных аэропорта установлены инфракрасные тепловизоры, стойки дезинфекции, бактерицидные безозоновые дезинфекторы в местах массового нахождения работников, регулярно проводится дезинфекция помещений.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Владивосток, работает горячая линия для своевременного анализа ситуации, надлежащего реагирования и оказания при необходимости квалифицированной, в том числе медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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