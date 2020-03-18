Аэропорт Владивосток предпринимает беспрецедентные меры безопасности
Международный аэропорт Владивосток сообщил об усилении мер безопасности по предупреждению распространения инфекционных заболеваний. На предприятии организовали оперативный штаб по предупреждению заражения коронавирусом.
На территории аэропорта в терминалах внутренних и международных авиалиний сотрудники Роспотребнадзора измеряют температуру пассажирам, а также проводят анкетирование о состоянии здоровья. Все сотрудники аэропорта также ежедневно проходят измерение температуры тела. А работники, контактирующие с пассажирами, используют средства индивидуальной защиты.
Действует усиленный дезинфекционный режим. В проходных аэропорта установлены инфракрасные тепловизоры, стойки дезинфекции, бактерицидные безозоновые дезинфекторы в местах массового нахождения работников, регулярно проводится дезинфекция помещений.
Как сообщает пресс-служба аэропорта Владивосток, работает горячая линия для своевременного анализа ситуации, надлежащего реагирования и оказания при необходимости квалифицированной, в том числе медицинской помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU