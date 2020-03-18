2020-03-18T11:01:44+03:00
Общество

Певец Александр Розенбаум не появится на гастролях во Владивостоке 20 марта

Причина отмены выступлений все та же — коронавирус
Константин МИХАЙЛОВ
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Концерт Розенбаума во Владивостоке 20 марта не состоится. Фото: архив КПКонцерт Розенбаума во Владивостоке 20 марта не состоится. Фото: архив КПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Объявление об отмене весеннего гастрольного тура по городам Дальнего Востока и Сибири появилось на официальном сайте Александра Розенбаума. Первым в списке городов, которые бард не посетит в ранее запланированные сроки, значится Владивосток. В столице Приморья автор «Утиной охоты», «Глухарей», «Вальса-бостон», «Черного тюльпана» и многих других известных песен должен был дать концерт 20 марта.

Также на неопределенное время отодвинулись выступления в Хабаровске, Благовещенске, Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске и Кемерове. Как сообщает сайт, концерты вынуждено перенесены «из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в стране».

Однако организаторы отмечают, что все приобретённые ранее билеты действительны. Те, кто хочет сдать билеты, смогут это сделать по месту их приобретения. Поклонникам певца, все же желающим увидеть его на сцене живьем, придется следить за информацией на сайте. Новые даты концертов будут опубликованы дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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