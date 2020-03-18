Певец Александр Розенбаум не появится на гастролях во Владивостоке 20 марта

18 Март 2020 2020-03-18T11:01:44+03:00

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Объявление об отмене весеннего гастрольного тура по городам Дальнего Востока и Сибири появилось на официальном сайте Александра Розенбаума. Первым в списке городов, которые бард не посетит в ранее запланированные сроки, значится Владивосток. В столице Приморья автор «Утиной охоты», «Глухарей», «Вальса-бостон», «Черного тюльпана» и многих других известных песен должен был дать концерт 20 марта.

Также на неопределенное время отодвинулись выступления в Хабаровске, Благовещенске, Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске и Кемерове. Как сообщает сайт, концерты вынуждено перенесены «из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в стране».

Однако организаторы отмечают, что все приобретённые ранее билеты действительны. Те, кто хочет сдать билеты, смогут это сделать по месту их приобретения. Поклонникам певца, все же желающим увидеть его на сцене живьем, придется следить за информацией на сайте. Новые даты концертов будут опубликованы дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU