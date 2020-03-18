«Ростелеком» позаботится о сидящих дома
«Ростелеком» обнародовал ряд мер, с помощью которых он пытается скрасить вынужденное нахождение в домашних условиях для своих клиентов.
— Для домашнего интернета «Ростелеком» повысит максимальную скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы.
— Для домашних телефонов «Ростелеком» вводит безлимитное общение внутри сети при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия. Более 12 млн семей по всей России пользуются домашними телефонами от «Ростелекома». У Tele2 около 45 млн мобильных абонентов.
— Для видеосервиса Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей. Свыше 5,6 млн семей пользуется интерактивным телевидением и видеосервисом Wink от «Ростелекома».
— Чтобы клиенты всегда были на связи «Ростелеком» обеспечит возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии.
«Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает всё, чтобы защитить интересы абонентов, которые вынуждены находиться дома. Наши услуги будут доступны людям в любой ситуации», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
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ИСТОЧНИК KP.RU