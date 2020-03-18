2020-03-18T11:35:59+03:00
Общество

«Ростелеком» позаботится о сидящих дома

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг принял комплекс решений, направленных на защиту интересов абонентов компании, которые вынужденно не могут покинуть стены своего жилища
Константин МИХАЙЛОВ
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Социально ответственные компании приходят на помощь своим клиентам. Фото: pixabayСоциально ответственные компании приходят на помощь своим клиентам. Фото: pixabay
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«Ростелеком» обнародовал ряд мер, с помощью которых он пытается скрасить вынужденное нахождение в домашних условиях для своих клиентов.

— Для домашнего интернета «Ростелеком» повысит максимальную скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы.

— Для домашних телефонов «Ростелеком» вводит безлимитное общение внутри сети при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия. Более 12 млн семей по всей России пользуются домашними телефонами от «Ростелекома». У Tele2 около 45 млн мобильных абонентов.

— Для видеосервиса Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей. Свыше 5,6 млн семей пользуется интерактивным телевидением и видеосервисом Wink от «Ростелекома».

— Чтобы клиенты всегда были на связи «Ростелеком» обеспечит возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии.

«Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает всё, чтобы защитить интересы абонентов, которые вынуждены находиться дома. Наши услуги будут доступны людям в любой ситуации», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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