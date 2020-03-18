2020-03-18T12:44:26+03:00
Общество

Школьников Приморья после каникул отправят на дистанционное обучение

Досрочная сдача ЕГЭ переносится на лето
Кристина ГРИН
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Дома дети пробудут до 12 апреляДома дети пробудут до 12 апреляФото: Олег ЗОЛОТО
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На сегодня известно о том, что коронавирус был замечен в 25 регионах Российской Федерации. Как сообщает краевое управление Роспотребнадзора, в Приморье не зарегистрировано ни одного случая заражения вируса. Как отмечают местные власти, в связи с этим нет никакой необходимости менять график каникул для школьников.

- Школьные каникулы пройдут, как и планировалось ранее, с 23 марта по 1 апреля. После отдыха, до 12 апреля ребята будут находиться на дистанционном обучении, - рассказывает Наталья Бондаренко, министр образования Приморского края. - О закрытии детских садов речь на данный момент совсем не идет.

Вместе с тем, по информации пресс-службе правительства, сведения об отмене досрочного периода ЕГЭ не опровергается. Школьники должны были писать тесты уже в эту пятницу, 20 марта, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией сдавать экзамены они будут в резервные дни основного периода проведения ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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