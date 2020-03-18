Приморцев обманывают с экспресс-тестами на коронавирус

18 Март 2020 2020-03-18T13:06:37+03:00

В Приморье распространяют фальшивые объявления о продажи экспресс-тестов для коронавируса. Картинка: правительство Приморского края

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В Приморье распространяют фейковые объявления о продаже экспресс-тестов для проверки на коронавирус. Посты были опубликованы на популярном ресурсе Farpost.ru. В управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщают, что подлинными эти тесты быть никак не могут. Причина проста - именно ведомство выдает на них регистрационное удостоверение. Другими же системами выявить COVID-19 нельзя.

- Появившиеся на ресурсе Farpost.ru объявления о продаже экспресс-тестов на коронавирус - обман, - сообщат пресс-служба правительства Приморсокго края.

Некоторые объявления администрация сайта уже удалила, но чтобы не попасть на уловки мошенников можно уточнить информацию о ситуации по номеру горячей линии: 8-800-2000-112.

Власти также отмечают, что подобные объявления были замечены и в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU