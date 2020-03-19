2020-03-19T00:56:41+03:00
Общество

Настала очередь дождей - Владивосток накроют 100-процентные осадки

Осадки прогнозируют на всей территории региона
Кристина ГРИН
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Плюсовые температуры воздуха сохранятсяПлюсовые температуры воздуха сохранятсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погоду в Приморском крае определяет циклон. Отсюда в регионе облачно. По прогнозам синоптиков Примпогоды, пройдут осадки, притом местами даже сильные. Вероятность дождя – 100%. Дневные температуры воздуха колеблются в пределах +2 +7 градусов. Ветер северный, северо-восточный умеренный до сильного, на южном побережье сильный.

Во Владивостоке сегодня облачно. Вероятность выпадения осадков – 100%. Днем температура воздуха в пределах +2+4 градусов. Ветер северный, утром южный умеренный до сильного, вечером сильный.

Облачно в этот четверг и в Уссурийске. Специалисты предупреждают - осадки будут 100%. На дорогах стоит быть предельно внимательными – гололедица. Днем +3 +5 градусов. Ветер северный, утром южный умеренный до сильного, вечером сильный.

Дожди сегодня и в Находке. Вероятность осадков – 100%. Дневные температуры в пределах +4 +6 градусов. Ветер южный, юго-восточный, со второй половины северный умеренный, вечером сильный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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