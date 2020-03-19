За смерть 6 человек в Приморье осудят водителя самосвала

19 Март 2020 2020-03-19T01:26:12+03:00

Кроме того, в ДТП еще пострадал ребенок

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Авария случилась в июле прошлого года. Житель Большого Камня находился за рулем самосвала «Howo». Он ехал по трассе «Артем-Находка-порт Восточный» со стороны Артема. В какой-то момент водитель проявил небрежность и выехал на встречную полосу движения. Это привело к роковым последствиям. Самосвал врезался в «Toyota Wish», в салоне которого находились 7 человек. В результате ДТП погибли 6 из них. Выжить удалось лишь ребенку, которому был причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи тогда возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Единственным подозреваемым стал водитель самосвала. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

- В настоящее время уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU