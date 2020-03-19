СК Приморья обнародовал число уголовных дел, возбужденных из-за врачебных ошибок

19 Март 2020 2020-03-19T01:48:52+03:00

В 2019 году было 118 жалоб на сотрудников здравоохранения Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В управлении регионального СК прошло заседание межведомственной группы, деятельность которой связана с профилактикой правонарушений в сфере оказания медицинской помощи населению. Оказалось, что ситуация в Приморском крае не такая радужная, как хотелось бы. Лишь за прошлый год в комитет поступило порядка 118 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками, здесь же было ненадлежащее оказание медицинский услуг.

- По результатам рассмотрения сообщений и проведения процессуальных проверок принято решений: о возбуждении уголовного дела - 68; об отказе в возбуждении уголовного дела – 30, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. -В ходе расследования уголовных дел за период 2019 года наиболее часто недостатки в оказании медицинской помощи выявляются при родовспоможении.

Вместе с тем, были выявлены дефекты в ведении медицинской документации. Это становится одним из факторов, которые мешают устанавливать обстоятельства произошедшего. К сожалению, количество жалоб на медиков с каждым годом растет.

В результате рабочей встречи следователи определили конкретные меры, которые помогут повысить качество расследований «врачебных» уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU