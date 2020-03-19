Цирк Владивостока отменил представления из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T02:05:29+03:00

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Информационное сообщение появилось на сайте Владивостокского цирка. Руководством было принято решение приостановить гастроли артистов и отменить все представления, начиная с 21 марта. Связано это, разумеется, с эпидемиологической ситуацией в стране и мире. Министерство культуры России выпустило приказ - приостановить проведение мероприятий во всех филиалах ФКП «Росгосцирк», чтобы не допустить распространение коронавируса.

- Надеемся, что вынужденные «каникулы» пролетят быстро, и наша новая встреча станет долгожданным и радостным событием. Мы приглашаем следить за жизнью цирка в наших соцсетях и на официальном сайте. Вместе мы сможем противостоять любым испытаниям и закалить наш цирковой характер, - обратился Владивостокский цирк к горожанам.

Обо всех изменениях в работе они будут сообщать дополнительно. По вопросам возврата билетов обращайтесь напрямую в цирк.

ИСТОЧНИК KP.RU