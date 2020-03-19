2020-03-19T02:25:46+03:00
Общество

Коронавирус помешал работе госдепа США во Владивостоке

Представители генконсульства Соединенных Штатов в Приморье на время прервали дипломатическую деятельность
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Генконсульство США во Владивостоке. Фото: архив КПГенконсульство США во Владивостоке. Фото: архив КП
Изменить размер текста:

Государственный департамент США на неопределенный срок приостановил работу Генерального консульства США во Владивостоке. Как говорится в официальном сообщении ведомства, данное решение было принято в качестве меры предосторожности и заботы о здоровье российских и американских сотрудников консульства, а также российских граждан. Речь, конечно же, идет о пандемии коронавируса COVID-19.

Сообщается, что Госдеп США надеется возобновить работу Генерального консульства США во Владивостоке, как только это позволит ситуация. А также о том, что посольство США в Москве, Генеральное консульство США в Екатеринбурге и консульское агентство США на Сахалине будут открыты только для оказания услуг, связанных с экстренными ситуациями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый светофор появится на улице Тигровой во Владивостоке
Бесчисленные стаи пернатых возвращаются на юг Приморского края
Плавучий космодром «Морской старт» станет резидентом свободного порта Владивосток
«Еду в Магадан»: новый авиарейс из Владивостока появится 1 апреля
Коронавирус помешал работе госдепа США во Владивостоке
Цирк Владивостока отменил представления из-за коронавируса
СК Приморья обнародовал число уголовных дел, возбужденных из-за врачебных ошибок
За смерть 6 человек в Приморье осудят водителя самосвала
Настала очередь дождей - Владивосток накроют 100-процентные осадки
Приморцев обманывают с экспресс-тестами на коронавирус
Школьников Приморья после каникул отправят на дистанционное обучение
«Ростелеком» позаботится о сидящих дома
Певец Александр Розенбаум не появится на гастролях во Владивостоке 20 марта
К причалам АО «Восточный Порт» в бухте Врангеля вернулись дельфины
Аэропорт Владивосток предпринимает беспрецедентные меры безопасности
Размечать дороги Владивостока выйдет новая техника