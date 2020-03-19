Коронавирус помешал работе госдепа США во Владивостоке

19 Март 2020 2020-03-19T02:25:46+03:00

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Государственный департамент США на неопределенный срок приостановил работу Генерального консульства США во Владивостоке. Как говорится в официальном сообщении ведомства, данное решение было принято в качестве меры предосторожности и заботы о здоровье российских и американских сотрудников консульства, а также российских граждан. Речь, конечно же, идет о пандемии коронавируса COVID-19.

Сообщается, что Госдеп США надеется возобновить работу Генерального консульства США во Владивостоке, как только это позволит ситуация. А также о том, что посольство США в Москве, Генеральное консульство США в Екатеринбурге и консульское агентство США на Сахалине будут открыты только для оказания услуг, связанных с экстренными ситуациями.

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ИСТОЧНИК KP.RU