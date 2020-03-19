2020-03-19T02:50:08+03:00
Общество

«Еду в Магадан»: новый авиарейс из Владивостока появится 1 апреля

Авиакомпания «Якутия» решила связать столицу Приморского края и административный центр Магаданской области
Константин МИХАЙЛОВ
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Рейс на Магадан появится 1 апреляРейс на Магадан появится 1 апреляФото: Сергей БАЛАНОВ
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1 апреля 2020 года открывается рейс по маршруту Владивосток-Магадан-Владивосток, сообщил официальный сайт «Авиакомпании «Якутия».

Рейс будет выполняться дважды в неделю, по средам и субботам.

Время в пути из одного города в другой составит 3 часа 10 минут.

Вылетать авиалайнеры из Владивостока будут в 12:30, а из Магадана в 18:10 по местному времени.

Доставлять пассажиров компания собирается на воздушных судах Boeing 737-700 и Sukhoi Superjet 100.

Полет обойдется в сумму от 8 500 рублей без багажа. И от 10 500 рублей с багажом.

Авиаперевозчик информирует, что билеты уже доступны онлайн и в авиакассах.

СПРАВКА Авиакомпания «Якутия» создана в 2002 году на базе авиакомпаний «СахаАвиа» и «Якутские авиалинии». По объемам перевозок «Якутия» входит в двадцатку крупнейших авиакомпаний России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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