«Еду в Магадан»: новый авиарейс из Владивостока появится 1 апреля
1 апреля 2020 года открывается рейс по маршруту Владивосток-Магадан-Владивосток, сообщил официальный сайт «Авиакомпании «Якутия».
Рейс будет выполняться дважды в неделю, по средам и субботам.
Время в пути из одного города в другой составит 3 часа 10 минут.
Вылетать авиалайнеры из Владивостока будут в 12:30, а из Магадана в 18:10 по местному времени.
Доставлять пассажиров компания собирается на воздушных судах Boeing 737-700 и Sukhoi Superjet 100.
Полет обойдется в сумму от 8 500 рублей без багажа. И от 10 500 рублей с багажом.
Авиаперевозчик информирует, что билеты уже доступны онлайн и в авиакассах.
СПРАВКА Авиакомпания «Якутия» создана в 2002 году на базе авиакомпаний «СахаАвиа» и «Якутские авиалинии». По объемам перевозок «Якутия» входит в двадцатку крупнейших авиакомпаний России.
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ИСТОЧНИК KP.RU