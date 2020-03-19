2020-03-19T03:48:48+03:00
Общество

Бесчисленные стаи пернатых возвращаются на юг Приморского края

В 2020 году массовый перелет птиц из-за мягкой погоды в конце зимы начался раньше
Константин МИХАЙЛОВ
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Массовый пролет гусей над Приморьем. Фото: Маслов М.В. сайт Земли леопардаМассовый пролет гусей над Приморьем. Фото: Маслов М.В. сайт Земли леопарда
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В огромных количествах перелетные птицы появляются в родных местах на приморской земле, сообщил сайт национального парка «Земля леопарда». Вслед за японскими журавлями в небе над заповедником возникли тысячи диких гусей. На руслах рек Нарвы и Барабашевки уже отдыхают сотни уток самых разных видов и большие белые цапли. В заповедных землях им не грозит опасность.

Воздушные путешественники преодолевают около 3 тысяч километров, летя из различных частей юго-восточной Азии. Как информируют специалисты, один из важнейших пролетных путей пролегает по Корейскому полуострову, вдоль побережья залива Петра Великого и далее через Ханку на Амур.

Теплая концовка зимы спровоцировала более раннее начало миграции перелетных птиц, однако пока озера и заливы на севере, куда летят пернатые, покрыты льдом, поэтому птицы еще задержатся в Приморском крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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