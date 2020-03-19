Новый светофор появится на улице Тигровой во Владивостоке

19 Март 2020 2020-03-19T04:21:14+03:00

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Городские дорожные службы, пользуясь сайтом администрации Владивостока, сообщают, что на улице Тигровой появится светофор. Его установят в самое ближайшее время в районе пересечения Тигровой со Светланской. Кроме того там же будут установлены новые знаки, которые будут информировать об участках, где разрешается и где запрещается парковка машин вдоль дороги.

«В связи с установкой светофора и изменением схемы движения на улице Тигровой также будут введены изменения в части главной дороги. Те, кто едет по Светланской, должны будут уступить дорогу автотранспорту, движущемуся с улицы Тигровой», — информирует сайт мэрии краевого центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU