2020-03-19T04:21:14+03:00
Общество

Новый светофор появится на улице Тигровой во Владивостоке

Мэрия обращает внимание водителей на изменение схемы движения транспорта
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
В столице Приморья станет одним светофором больше. Фото: сайт администрации ВладивостокаВ столице Приморья станет одним светофором больше. Фото: сайт администрации Владивостока
Изменить размер текста:

Городские дорожные службы, пользуясь сайтом администрации Владивостока, сообщают, что на улице Тигровой появится светофор. Его установят в самое ближайшее время в районе пересечения Тигровой со Светланской. Кроме того там же будут установлены новые знаки, которые будут информировать об участках, где разрешается и где запрещается парковка машин вдоль дороги.

«В связи с установкой светофора и изменением схемы движения на улице Тигровой также будут введены изменения в части главной дороги. Те, кто едет по Светланской, должны будут уступить дорогу автотранспорту, движущемуся с улицы Тигровой», — информирует сайт мэрии краевого центра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый светофор появится на улице Тигровой во Владивостоке
Бесчисленные стаи пернатых возвращаются на юг Приморского края
Плавучий космодром «Морской старт» станет резидентом свободного порта Владивосток
«Еду в Магадан»: новый авиарейс из Владивостока появится 1 апреля
Коронавирус помешал работе госдепа США во Владивостоке
Цирк Владивостока отменил представления из-за коронавируса
СК Приморья обнародовал число уголовных дел, возбужденных из-за врачебных ошибок
За смерть 6 человек в Приморье осудят водителя самосвала
Настала очередь дождей - Владивосток накроют 100-процентные осадки
Приморцев обманывают с экспресс-тестами на коронавирус
Школьников Приморья после каникул отправят на дистанционное обучение
«Ростелеком» позаботится о сидящих дома
Певец Александр Розенбаум не появится на гастролях во Владивостоке 20 марта
К причалам АО «Восточный Порт» в бухте Врангеля вернулись дельфины
Аэропорт Владивосток предпринимает беспрецедентные меры безопасности
Размечать дороги Владивостока выйдет новая техника