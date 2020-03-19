2020-03-19T06:24:37+03:00
Общество

Трех женщин спасли огнеборцы Уссурийска вечером 18 марта

Битву с огнем пожарные начали уже через 6 минут после поступления сообщения о пожаре
Константин МИХАЙЛОВ
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Пожарные Уссурийска спасли трех женщин. Фото: сайт МЧС России по Приморскому краюПожарные Уссурийска спасли трех женщин. Фото: сайт МЧС России по Приморскому краю
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В 22:38 вчера, 18 марта в пожарно-спасательную службу города Уссурийска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на улице Пушкинской. Уже через шесть минут первые пожарные расчеты находились на месте происшествия и приступили к тушению огня.

Проведенная разведка показала что в здании горит практически все: стены, потолок, пол и лестницы. Пожарные проникли внутрь горящего дома и вывели на свежий воздух трех женщин. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.

Пожар был локализован в 22:53, а в 01:08 полностью ликвидирован. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю, общая площадь горения составила 40 кв. м. С огнём боролись 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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