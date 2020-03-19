Жители Приморья возложили венок, устроив похороны местным дорогам

19 Март 2020 2020-03-19T05:20:58+03:00

«Траур» проходил на участке около жилых домов. Там, где после осадков некогда дорога превратилась в озеро

Изменить размер текста: A A

Жители Дальнегорска устроили необычную акцию: возложили дорогам города похоронный венок. Место выбрали самое показательное – на улице Пионерской. Как раз там, где после осадков, рядом с жилыми домами смыло асфальт и образовалась небольшое озеро. «Траурное» видео распространилось по социальным сетям, пользователи кидают авторам респекты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/767340" frameborder="0"></iframe> В Приморье устроили панихиду по дорогам. Видео: administration_dalnegorsk.

- «Венеция, ты ли это?», «Не хватает рыбака с удочкой на лодочкой», «"Не помним, но любим и скорбим" – жители Пионерской», - гласят комментарии пользователей вод видео.

Несмотря на шутки, ситуация с дорогами в городе довольно серьезная. Местные жители рассказывают, что проблемные участки отмечаются во всех районах. По их мнению, венки нужно ставить на каждой улице.

- Ходовку на машине всю разбил, - пишет житель.

А между тем напомним, что буквально неделю назад губернатор Приморского края Олег Кожемяко уже устраивал разбор полетов с руководством «Примавтодор» и краевым Минтрансом. Тогда дело касалось аварийного участок дороги во Врангеле в непреодолимое препятствие.

- Потребовал привлечь к ответственности руководителей, бездействие которых привело к таким последствиям. Саму дорогу за день-два отсыпать и отгрейдеровать, чтобы люди могли нормально проехать, в том числе и общественный транспорт, а дальше ремонтировать ее капитально, делая откосы, тротуары и водоотвод.

ИСТОЧНИК KP.RU