2020-03-19T05:20:58+03:00
Общество

Жители Приморья возложили венок, устроив похороны местным дорогам

«Траур» проходил на участке около жилых домов. Там, где после осадков некогда дорога превратилась в озеро
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье устроили панихиду по дорогам. Видео: administration_dalnegorskВ Приморье устроили панихиду по дорогам. Видео: administration_dalnegorsk
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Жители Дальнегорска устроили необычную акцию: возложили дорогам города похоронный венок. Место выбрали самое показательное – на улице Пионерской. Как раз там, где после осадков, рядом с жилыми домами смыло асфальт и образовалась небольшое озеро. «Траурное» видео распространилось по социальным сетям, пользователи кидают авторам респекты.

В Приморье устроили панихиду по дорогам. Видео: administration_dalnegorsk.

- «Венеция, ты ли это?», «Не хватает рыбака с удочкой на лодочкой», «"Не помним, но любим и скорбим" – жители Пионерской», - гласят комментарии пользователей вод видео.

Несмотря на шутки, ситуация с дорогами в городе довольно серьезная. Местные жители рассказывают, что проблемные участки отмечаются во всех районах. По их мнению, венки нужно ставить на каждой улице.

- Ходовку на машине всю разбил, - пишет житель.

А между тем напомним, что буквально неделю назад губернатор Приморского края Олег Кожемяко уже устраивал разбор полетов с руководством «Примавтодор» и краевым Минтрансом. Тогда дело касалось аварийного участок дороги во Врангеле в непреодолимое препятствие.

- Потребовал привлечь к ответственности руководителей, бездействие которых привело к таким последствиям. Саму дорогу за день-два отсыпать и отгрейдеровать, чтобы люди могли нормально проехать, в том числе и общественный транспорт, а дальше ремонтировать ее капитально, делая откосы, тротуары и водоотвод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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