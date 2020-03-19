Жители Приморья возложили венок, устроив похороны местным дорогам
Жители Дальнегорска устроили необычную акцию: возложили дорогам города похоронный венок. Место выбрали самое показательное – на улице Пионерской. Как раз там, где после осадков, рядом с жилыми домами смыло асфальт и образовалась небольшое озеро. «Траурное» видео распространилось по социальным сетям, пользователи кидают авторам респекты.
В Приморье устроили панихиду по дорогам. Видео: administration_dalnegorsk.
- «Венеция, ты ли это?», «Не хватает рыбака с удочкой на лодочкой», «"Не помним, но любим и скорбим" – жители Пионерской», - гласят комментарии пользователей вод видео.
Несмотря на шутки, ситуация с дорогами в городе довольно серьезная. Местные жители рассказывают, что проблемные участки отмечаются во всех районах. По их мнению, венки нужно ставить на каждой улице.
- Ходовку на машине всю разбил, - пишет житель.
А между тем напомним, что буквально неделю назад губернатор Приморского края Олег Кожемяко уже устраивал разбор полетов с руководством «Примавтодор» и краевым Минтрансом. Тогда дело касалось аварийного участок дороги во Врангеле в непреодолимое препятствие.
- Потребовал привлечь к ответственности руководителей, бездействие которых привело к таким последствиям. Саму дорогу за день-два отсыпать и отгрейдеровать, чтобы люди могли нормально проехать, в том числе и общественный транспорт, а дальше ремонтировать ее капитально, делая откосы, тротуары и водоотвод.
ИСТОЧНИК KP.RU