Цивилизация приходит на мусорные развалы частного сектора Приморья

19 Март 2020 2020-03-19T06:24:15+03:00

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Контейнерные площадки с защитой от дождя и ветра начали устанавливать на местах складирования отходов в частном секторе Приморья. «Их будет приобретать региональный оператор, а обустраивать — органы местного управления. Принято предварительное решение, что на эти цели муниципалитетам будет направлена финансовая поддержка из краевого бюджета», — сообщила председатель Правительства края Елена Пархоменко.

Чиновница подчеркнула, что главная задача — минимизировать захоронения, которые наносят вред экологии, вовлечь в оборот вторичное сырье. «Мусорная реформа будет проводиться постепенно. Будем внедрять раздельный сбор мусора, поставим отдельные контейнеры, в следующем году предусмотрим снижение тарифа на вывоз мусора», — рассказала Пархоменко.

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ИСТОЧНИК KP.RU