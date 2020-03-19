2020-03-19T06:24:15+03:00
Общество

Цивилизация приходит на мусорные развалы частного сектора Приморья

Краевые власти выделят муниципалитетам деньги на оборудование контейнерных площадок
Константин МИХАЙЛОВ
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Контейнерные площадки с ветро- и дождезащитой. Фото: сайт правительства ПриморьяКонтейнерные площадки с ветро- и дождезащитой. Фото: сайт правительства Приморья
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Контейнерные площадки с защитой от дождя и ветра начали устанавливать на местах складирования отходов в частном секторе Приморья. «Их будет приобретать региональный оператор, а обустраивать — органы местного управления. Принято предварительное решение, что на эти цели муниципалитетам будет направлена финансовая поддержка из краевого бюджета», — сообщила председатель Правительства края Елена Пархоменко.

Чиновница подчеркнула, что главная задача — минимизировать захоронения, которые наносят вред экологии, вовлечь в оборот вторичное сырье. «Мусорная реформа будет проводиться постепенно. Будем внедрять раздельный сбор мусора, поставим отдельные контейнеры, в следующем году предусмотрим снижение тарифа на вывоз мусора», — рассказала Пархоменко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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