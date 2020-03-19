Приморская картинная галерея вводит временные ограничения на количество посетителей
Вслед за многими другими организациями края Приморская государственная картинная проводит профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. В частности введены временные ограничения на количество посетителей музея. Теперь единовременно музейные экспозиции и выставки смогут посещать не более 50 человек на каждой из площадок галереи.
Первым мероприятием, пострадавшим от введенных ограничений, стал лекторий приморского писателя, филолога и преподавателя литературы Максима Жука «Модернизм в литературе XX века». Цикл встреч с любителями литературы приостановлен до 11 апреля.
Администрация картинной галереи обращает внимание на то, что приобретенные абонементы продолжат действовать на все перенесенные лекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU