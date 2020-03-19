2020-03-19T06:48:18+03:00
Происшествия

Таблетки для похудения привели женщину из Владивостока на скамью подсудимых

Сильнодействующие вещества — это не наркотики. Но за них тоже можно получить срок
Константин МИХАЙЛОВ
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Жительницу Приморья будут судить за приобретение и продажу таблеток для похуденияЖительницу Приморья будут судить за приобретение и продажу таблеток для похуденияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Окончено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Владивостока в незаконном сбыте сильнодействующих веществ. Следствие установило, что женщина через Интернет приобрела таблетки для похудения «Редуксин» и «Голдлайн», а затем перепродала их. Но навариться не вышло — в роли покупателей выступили сотрудники подразделения наркоконтроля. Дело в том, что изъятые у гражданки препараты содержали сильнодействующее вещество — сибутрамин. Всего 13,26 граммов.

Однако предприимчивая дама не успокоилась и снова заказала «Редуксин» в количестве 90 капсул. Эта бандероль содержала уже 16,20 граммов сибутрамина. Полиция взяла женщину с поличным при получении товара на почте. Уголовное дело было возбуждено по двум частям статьи 234 УК РФ — незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенный в крупном размере, а также покушение на незаконный оборот сильнодействующих веществ.

При самом плохом исходе дела сбытчица таблеток для похудения может отправиться за решетку на 8 лет. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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