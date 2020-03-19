Во Владивостоке девушка кидалась под колеса машин

19 Март 2020 2020-03-19T07:29:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Автолюбители приморской столицы стали очевидцами странного поведения юной особы. По словам свидетелей, девушка-подросток выбегала на дорогу, буквально кидаясь под проезжающие авто. Благодаря внимательности водителей, обошлось без печальных последствий.

История развернулась 19 марта на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл, недалеко от съезда на Тихую. Как уверяют очевидцы, девушка выбегала прямо на середину дороги. Как известно, скорость машин на этом участке довольно высокая, да и поток обычно плотный.

Что именно послужило причиной столь рискованного поступка, предстоит выяснить специалистам, которых вызвали неравнодушные люди. Более того, благодаря рассылке в популярной автомобильной группе, подростка удалось слегка успокоить. Сразу несколько очевидцев остались с девушкой дожидаться приезда скорой и полиции.

В пресс-службе УМВД России по Владивостоку прокомментировали, что сейчас проверяется поступившая информация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/767350" frameborder="0"></iframe> Очевидцам пришлось успокаивать девушку, которая выбегала на дорогу во Владивостоке.Видео: dpskontrol125rus

ИСТОЧНИК KP.RU